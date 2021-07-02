РБК: Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок. Об этом в пятницу сообщает издание РБК со ссылкой на письмо и трех источников на российском рынке.

"Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие) - ООО "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" - направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей", - пишет издание.

Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года.

Как уточняет РБК, в соответствии с законом "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус" должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино, а производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка.