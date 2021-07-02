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В Белом доме выразили обеспокоенность ростом цен на нефть

В настоящее время имеются возможности для наращивания объемов добычи в мире, заявила пресс-секретарь Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Американское правительство обеспокоено последствиями наблюдающегося роста цен на нефть и считает, что в настоящее время имеются возможности для наращивания объемов ее добычи в мире. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя переговоры в формате ОПЕК+.

"Мы видели рост цены на нефть <...>. Это, конечно, будет темой для обсуждения, когда ОПЕК соберется в предстоящие дни. Я про эти обсуждения со своей трибуны говорить не могу. <...> Мы в настоящее время ожидаем, что имеется достаточный запас добычи нефти в общемировом масштабе", - заявила официальный представитель американского лидера.

"Как вы знаете, - отметила Псаки, - из-за "перезапуска" мировой экономики и возобновления нормальной потребительской активности есть некоторое воздействие на условия нефтяного рынка".

Представитель Белого дома также подтвердила, что президент США Джо Байден встревожен ростом цен на бензин в стране, "последствиями для частных лиц и потребителей". "Это была одна из ключевых причин, по которой президент выступал против налога на бензин", - подчеркнула Псаки.

Она ушла от ответа на вопрос о том, ведут ли Соединенные Штаты переговоры с партнерами в ОПЕК по нынешней ситуации на мировом энергетическом рынке.

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