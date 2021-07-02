Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину "Спутник V"

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова, слова которой привело Словацкое радио .

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"Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз "Спутника V", - отметила она. - Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает".

Россия выкупила вакцину по той же цене, что и продала Словакии, куда партия "Спутника V" поступила 1 марта. Средства словацкой стороне, по словам Элиашовой, должны быть перечислены в течение 20 дней после подписания соглашения, а 160 тыс. доз препарата уже покинули территорию страны.

В Словакии применять "Спутник V" начали только 7 июня. Регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразило желание более 15 тыс. жителей республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Матовича с поста премьера, переместившегося в кресло вице-премьера, министра финансов.