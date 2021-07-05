Чернышенко: всех регионах к 2024 году создадут аккредитованные туристические маршруты

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ожидает, что до 2024 года во всех регионах России будут созданы аккредитованные туристические маршруты. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску АСИ всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой Россию".

"Мы планируем, что до 2024 года будут аккредитованы и оборудованы за счет специальных грантов туристические маршруты во всех регионах", - сказал вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется реализовать 600 инфраструктурных проектов, в том числе построить 300 гостиниц. Корпорация "Туризм.РФ" планирует в 2021 году подписать соглашения о развитии туристической инфраструктуры в рамках национального проекта 50 инфраструктурных проектов.

В рамках нацпроекта, отметил вице-премьер, уделено также внимание подготовке квалифицированных кадров. "За три года наша задача подготовить квалифицированный персонал, которого огромная нехватка из-за того, что курорты созданы так, что они работают только сезонно. Возникает сезонность спроса на персонал. Такой дисбаланс создает и неправильное отношение к индустрии гостеприимства. Во всем мире - это уважаемая, доходная сфера занятости. В рамках нацпроекта уделяется большое внимание подготовке квалифицированных кадров, которые будут создавать те самые конкурентные продукты, которыми мы будем, повышая уровень сервиса, бороться с "натоптанными" и всеми полюбившимися международными курортами, которые претендуют на то, чтобы считаться стандартами качества определенных услуг", - добавил Чернышенко.

"Это то, с чем придется побороться, учитывая, что природные условия у нас точно не хуже, а лучше, чем во всем мире. Во всех климатических зонах - выбирай на вкус любые. Конечно, там должна появиться инфраструктура в бережном взаимодействии с природой, на которой должны быть развернуты качественные сервисы", - заключил он.

Ранее Ростуризм объявил о планах провести новый конкурс, направленный на развитие внутреннего и въездного туризма, с предоставлением регионам межбюджетных трансфертов на 2 млрд рублей. Гранты будут распределять регионы, а фокус будет сделан на обустройство маршрутов в регионах с начала 2022 года.