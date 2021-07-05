Калужская область вошла в топ-3 рейтинга эффективности промышленной политики в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Калужская область по итогам 2020 года вошла в топ-3 пилотного рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации, который рассчитывался Минпромторгом РФ и Фондом развития промышленности (ФРП). Предприятия региона смогли адаптироваться к работе в условиях пандемии коронавируса, в том числе воспользовавшись программами поддержки со стороны регионального ФРП, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в ходе международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"По итогам 2020 года мы заняли второе место. Это признание работы экономического блока Калужской области и всех наших промышленных предприятий, которые в непростой период пандемии смогли качественно адаптироваться под ситуацию и поддержать региональную экономику. Особо хотелось бы отметить инициативу Минпромторга, благодаря которой мы докапитализировали региональный фонд развития промышленности. Многие предприятия воспользовались этой возможностью", - сказал Шапша.

Губернатор отметил, что предприятиями востребована программа регионального ФРП по субсидированию затрат на модернизацию и перевооружение производства, корпоративные программы повышения конкурентоспособности. "Калужской области удалось не снизить темы промышленного производства, за пять месяцев мы дали прибавку в 19%, это существенно", - добавил он.

По словам главы региона, рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ высчитывался по четырем блокам: экономическое развитие региона, взаимодействие региона с Министерством промышленности и торговли РФ и ФРП, региональные меры поддержки и института развития и блок деловой активности, молодежной политики и промышленного туризма.

Индекс промышленного производства в Калужской области за 2020 год, по данным пресс-службы правительства региона, составил 99,2% к уровню 2019 года. В структуре промпроизводства основной удельный вес занимают машиностроение и металлообработка - 57,1%, производство пищевых продуктов - 16,2%, производство строительных материалов - 4,2%, производство лекарственных средств - 4,3%. В 2020 году относительно предыдущего года выросло в 1,7 раза производство строительных металлоконструкций, в 1,4 раза - компьютеров и периферийного оборудования, а также железнодорожных локомотивов и подвижного состава.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда и других стран. Самую большую делегацию привезет партнер выставки - Италия.