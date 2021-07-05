РЭЦ прогнозирует рост несырьевого неэнергетического экспорта после I полугодия до $80 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первого полугодия 2021 года может вырасти на четверть и составить порядка $80 млрд, в первую очередь на рост оказывают влияние поставки за рубеж продукции машиностроения, сообщила журналистам в понедельник на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром" глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"Наш прогноз показывает, что за первое полугодие относительно аналогичного периода прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт увеличится примерно на четверть и составит порядка $80 млрд. На такую динамику существенно влияет восстановление после пандемии рынков, и одним из отраслевых драйверов нашего экспорта является продукция машиностроения, которая для нас является самой желанной для продвижения на экспорт", - сказала она, отметив, что несырьевой неэнергетический экспорт демонстрирует рост на протяжении восьми месяцев.

Никишина также пояснила, что с начала года при участии РЭЦ было реализовано несколько крупных экспортных проектов. В частности, поставка коммунальной техники для коммунальных нужд городов Узбекистана, специализированных железнодорожных платформ для интермодальных перевозок для транспортного коридора "Восток-Запад". "Трансмашхолдинг" приступил к поставке пассажирских вагонов в Египет, куда планируется всего поставить около 1 000 вагонов. Еще одним перспективным направлением, по ее мнению, станет экспорт электробусов производства "Камаза".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда и других стран. Самую большую делегацию привезет партнер выставки - Италия.