Объем потребления "зеленой" энергетики в России составляет около 1%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Объем потребления сегмента возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России составляет порядка 1%. При этом переход на "зеленую" генерацию в общемировых практиках создает предпосылки для развития экспорта оборудования энергомашиностроения, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в понедельник на международной промышленной выставке "Иннопром".

"В России пока только порядка 1% в потреблении приходится на "зеленую" энергетику, но надо сказать, что эта отрасль у нас была создана с нуля, и государственная программа развития возобновляемой энергетики предполагает, что к 2035 году у нас более чем в два раза увеличится объем "зеленой" генерации", - сказала Никишина.

Она отметила, что за последние 10 лет общемировые объемы строительства традиционной генерации сократились почти на треть, при этом сегмент возобновляемых источников энергии вырос практически вдвое. Переход на "зеленую" генерацию можно будет осуществить за счет отказа от использования ископаемых источников, топлива, перехода на электротранспорт и производства оборудования альтернативной энергетики. "Понятно, что для этого будет очень большая потребность в энергомашиностроительном оборудовании, которое, собственно, применимо для этого алгоритма производства энергии. У нас уже сейчас есть мировые лидеры, которыми мы гордимся, и они - наши, российские, например, группа "Хевел", которая не только поставляет свою продукцию - это фотоэлектрические модули и солнечные батареи, строительство солнечных электростанций", - отметила Никишина.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.