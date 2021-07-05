Центр семеноводства в Санья на Хайнане усилит продовольственную безопасность КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательский центр по выведению семян Китайской академии сельскохозяйственных наук (КАСН) в городе Санья на южном побережье острова Хайнань будет играть все более важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Китая. Об этом сообщила в понедельник газета "Чайна дейли" со ссылкой на местные власти.

По данным издания, новая научно-производственная организация, созданная в мае, занимается активным изучением проблем, связанных с защитой и эффективным использованием зародышевой плазмы культурных растений, прорабатывает вопросы молекулярного проектирования и выведения новых сортов семян. "Перед данным НИИ поставлена цель - консолидировать разрозненные исследования, обеспечить взаимодействие между учеными, бьющимися над решением задач в одиночку", - приводит издание слова президента КАСН Тан Хуацзюня.

Как уточнил глава академии, центр по выведению семян должен способствовать трансформации режима проведения исследовательских работ на местах, чтобы благодаря лабораторным технологиям они осуществлялись круглый год, а не в зависимости от сезона (обычно с сентября по май - прим. ТАСС). "Это позволит ученым устранить ключевые проблемы в семеноводстве", - подчеркнул Тан Хуацзюнь.

Помимо КАСН деятельность нового НИИ будет курировать институт семеноводства, расположенный на территории особой инновационной зоны "Ячжоувань" (западная часть Санья). Предполагается, что находящаяся там селекционная база площадью 18 тыс. га предоставит достаточное пространство для проведения масштабных исследований.

По официальным данным, центр по выведению семян в Санья уже привлек инвестиции в размере $1,53 млн для реализации шести селекционных проектов, над которыми трудятся примерно 90 специалистов.

Развитие селекции растений на острове

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сот научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из различных регионов Китая, а также из других стран.

Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы должен быть сформирован развитый научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории инновационной зоны "Ячжоувань" в Санья, власти смогут существенно усилить продовольственную безопасность Китая.