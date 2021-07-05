Курорт "Красная Поляна" в Сочи потерял более 100 млн рублей из-за антикоронавирусных мер

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Курорт "Красная Поляна" за первую неделю ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, потерял более 100 млн рублей. Это связано с массовой отменой бронирований в отелях курорта, сообщили в пресс-службе курорта в понедельник.

С 1 июля заселять гостей в отели и гостиницы Кубани можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а также с сертификатом о вакцинации или справкой о том, что человек переболел ковидом не более полугода назад. С 1 августа заселение будет возможно только при наличии сертификата или справки.

"Курорт "Красная Поляна" за первую неделю после введения в Краснодарском крае ограничений потерял более 100 млн рублей. Ограничения в гостиничной индустрии привели к массовым отменам бронирований в отелях курорта "Красная Поляна". Так туристы отреагировали на требование администрации Краснодарского края предъявлять при заселении с 1 августа сертификат о вакцинировании", - сообщили в пресс-службе.

Новые бронирования на август практически остановились, курорт фиксирует убытки, добавили в пресс-службе. Отмена бронирований приходится на период с июля по сентябрь. По словам директора по стратегическому развитию курорта Ольги Филипенковой, новые требования к отелям наносят серьезный ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с курортом. Речь идет о более чем 1,5 тыс. партнерах по всей России, туроператорах, агентствах.

Курорт "Красная Поляна" - один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания.

Ранее сообщалось, что в рамках исполнения новых требований, на курорте запланировано вакцинировать 1 700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60% привитого персонала.