Прямые авиарейсы из Нальчика в Ереван запустят 8 июля

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпании "Уральские авиалинии" с 8 июля запускают прямые рейсы между Нальчиком (Кабардино-Балкария) и Ереваном. Полеты будут выполняться по четвергам, сообщил в понедельник представитель аэропорта в Нальчике Ислам Шомахов.

"С 8 июля авиакомпания "Уральские авиалинии" открывают прямое авиасообщение со столицей Армении. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 по четвергам", - сообщил собеседник агентства.

Время в полете составит 1 час.

Из Нальчика борт будет вылетать в 16:15 мск, из Еревана - в 19:10 мск.

На сегодня авиакомпания "Уральские авиалинии" также выполняет рейсы из трех городов Таджикистана в Нальчик (Душанбе - по вторникам, Куляб - по средам и Худжанд - по четвергам). Полеты по данным направлениям также выполняются на самолетах Airbus A320.

По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил более 171 тыс. человек, в 2021 году планируется его увеличение почти на 30%.