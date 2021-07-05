В Воронеже создадут IT-кластер для обеспечения информационной безопасности

ТАСС, 5 июля. IT-кластер, который станет центром компетенций по обеспечению информационной безопасности и переходу на российское программное обеспечение в регионах Центральной России, создадут в Воронеже. Об этом в понедельник сообщается на портале органов власти Воронежской области.

5 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с директором ассоциации субъектов критической информационной инфраструктуры "КиберАльянс" Валерием Сафоновым, на которой обсуждались перспективы создания кластера.

"Александр Гусев одобрил создание в регионе IT-кластера - центра компетенций по обеспечению информационной безопасности и переходу на отечественное программное обеспечение предприятий Центрального федерального округа. Губернатор уверен, что в регионе будут созданы все условия для устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний и предприятий", - говорится в сообщении.

Сроки создания кластера не уточняются.

Задачами центра станет оказание помощи отраслевым предприятиям в выполнении законодательных решений, связанных с переходом на использование отечественного программного обеспечения. Специалисты кластера также будут оказывать необходимую технологическую и методическую поддержку. Планируется, что центр станет площадкой, на которой отечественные производители программного обеспечения и оборудования будут знакомить представителей предприятий с передовыми решениями в области безопасности.