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Воронежский авиазавод планирует построить опытный образец самолета ИЛ-96-400М в 2021 году

Длина самолета составит 64 м, размах крыла - 60,1 м, а высота - 15,7 м

ТАСС, 5 июля. Строительство опытного образца самолета ИЛ-96-400М планируется завершить в Воронеже в 2021 году. Об этом сообщается в понедельник на портале органов власти Воронежской области по итогам рабочей поездки вице-премьера РФ Юрия Борисова.

В понедельник в ходе рабочей поездки в Воронеж Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение - ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации "ОАК" госкорпорации "Ростех"), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М.

"В этом году ВАСО планирует завершить постройку опытного образца самолета ИЛ-96-400М", - говорится в сообщении.

Ил-96-400М представляет собой глубокую модернизацию самолета Ил-96-300. Новая машина длиннее предыдущей версии на 9,5 м. Самолет имеет длину 64 м, размах крыла 60,1 м и высоту 15,7 м. Модернизация предполагает не только увеличение размеров и взлетной массы лайнера (она выросла на 20 т и составляет 270 т), но и полную замену навигационного оборудования. Самолет Ил-96-400М оснащен двигателями ПC-90А1.

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РоссияБорисов, Юрий ИвановичВоронежская область
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