Федун исключил развал сделки ОПЕК+ по аналогии с мартом 2020 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ найдут возможность договориться, для развала соглашения по аналогии с мартом 2020 года нет оснований. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла", эксперт по истории ОПЕК Леонид Федун.

"Насколько я знаю, там есть особая позиция [Объединенных] Арабских Эмиратов. И эта позиция касается не сегодняшней ситуации, а того, что будет уже в следующем году. Я думаю, что договорятся", - сказал он. "Сделка не развалится. Я не вижу для этого оснований", - заключил он, отвечая на вопрос о возможности повторения сценария марта 2020 года.

Федун также усомнился в наличии факторов для сильного скачка цен нефти в текущей ситуации. "Да, сегодня есть небольшой дефицит предложения на рынке, но он небольшой. Я не думаю, что нефть выйдет за коридор $80 за баррель", - сказал он.

Ранее в понедельник министерская встреча ОПЕК+ была отменена, а дата новой не назначена. Это уже четвертый перенос встречи. Министры стран Венского соглашения должны были еще 30 июня - 1 июля договориться об уровнях добычи нефти с августа этого года. Но трения между Саудовской Аравией и ОАЭ затянули процесс.

Однако наблюдатели склоняются к тому, что министрам удастся все-таки договориться, так как никто не хочет повторения сценария марта 2020 года, когда из-за разногласий между Россией и Саудовской Аравией договоренности в ОПЕК+ были разорваны, а рынок нефти испытал сильнейший со времен Второй мировой войны шок, когда цены нефти Brent падали ниже $20 за баррель, а котировки WTI и вовсе впервые в истории познали отрицательные значения.

Кроме того, на этот раз отсутствие консенсуса не предполагает отмены соглашения, что поддерживает котировки нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE на 21:00 мск в понедельник выросла на 1,3%, до $77,16 за баррель. Источник ТАСС говорил, что страны соглашения ОПЕК+ будут привержены текущим уровням добычи, пока не будет принято новое решение. По текущим договоренностям страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти с мая до конца июля на 2,1 млн б/с. То есть на конец июля они будут сокращать к уровню октября 2018 года 5,7 млн б/с.