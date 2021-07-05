"Роснефть" перерегистрировала свою "дочку" с Кипра на остров Русский

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Роснефть" изменила адрес регистрации своей дочерней структуры Colmati Trading Limited с острова Кипр на территорию специального административного района (САР) на острове Русский в Приморском крае. Это следует из списка аффилированных лиц компании.

Изменения в список были внесены 30 июня, дата наступления изменений - 20 мая. Также изменено название структуры на ООО "Международная компания "Колмати".

Как следует из базы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), учредителем "Международной компании "Колмати" является Rosneft European Holdings S.A., основной вид деятельности компании - вложения в ценные бумаги.

Специальные административные районы со льготными условиями для международных компаний созданы на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов, налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.