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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Bloomberg: США призывают ОПЕК к компромиссу по увеличению добычи нефти

В Вашингтоне внимательно следит за обсуждениями ОПЕК+ и их влиянием на глобальное экономическое восстановление, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Администрация США находится в контакте со странами ОПЕК для достижения компромисса по возможному увеличению добычи нефти. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

Несмотря на то, что США не участвуют в переговорах, в Вашингтоне "внимательно отслеживают обсуждения ОПЕК+ и их влияние на глобальное экономическое восстановление от [последствий] пандемии COVID-19". "Представители администрации США взаимодействуют с соответствующими столицами, призывая к компромиссному решению, которое позволит продвинуть предлагаемое повышение добычи", - сказал чиновник.

Ранее в понедельник министерская встреча ОПЕК+ была отменена, а дата новой не назначена. Это уже четвертый перенос встречи. Министры стран Венского соглашения должны были еще 30 июня - 1 июля договориться об уровнях добычи нефти с августа этого года. Но трения между Саудовской Аравией и ОАЭ затянули процесс.

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СШАРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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