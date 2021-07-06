В СФ предложили компенсировать общепиту расходы на профилактику распространения COVID-19

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением компенсировать в 2021 году ресторанам и кафе расходы на профилактику распространения коронавируса. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Участники прошедшего в Совете Федерации круглого стола озвучили предложения, которые будут способствовать экономической стабильности сегмента общественного питания, а именно: компенсация расходов на профилактику распространения коронавирусной инфекции для сферы общественного питания или субсидии на профилактические мероприятия от коронавируса по аналогии с мерами поддержки, предоставленными в 2020 году", - говорится в письме.

Кроме того, сенатор предлагает возобновить меры поддержки по предоставлению отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества для предприятий общепита, в отношении которых в течение 2021 года вводятся новые ограничения. По словам Кутепова, в определенный период пандемии государство предоставило бизнесу, в том числе предприятиям общественного питания, меры поддержки. При этом, отмечает сенатор, в постпандемийный период предприятия снова должны набрать те обороты, которые были до пандемии, а также найти ресурсы для дальнейшего развития.

"Сопутствующей проблемой явилась невозможность работы допандемийного количества работников-мигрантов, в результате чего предприятиям общественного питания приходится срочно искать замену работников в сфере клининга и работников, которые выполняли работы, не требующие квалификации. Кроме того, предприятия общепита оплачивают простой сотрудникам в период действия ограничений, а также перед ними стоит задача сохранения персонала, чтобы компании могли продолжить работу в штатном режиме после снятия ограничительных мер", - подчеркивает Кутепов.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом до 11 июля включительно без предъявления кода в городе можно будет посещать летние веранды и сезонные кафе.

Ранее для предприятий ресторанной сферы в Москве было введено несколько мер поддержки. Например, те заведения, которые четко соблюдают требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Кроме того, предприятия отрасли получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся на конец 2021 года. Также рестораны и кафе включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.