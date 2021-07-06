В СФ предложили ограничить количество кредитов по льготной ипотеке для одного заемщика

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Количество кредитов по программе льготной ипотеки для одного заемщика необходимо ограничить, чтобы исключить использование этого инструмента в инвестиционных целях. Об этом заявил во вторник первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.

"Хотел бы обратить внимание на то, что сегодня отсутствуют ограничения на количество кредитов одному заемщику по программе льготной ипотеки. В результате этим инструментом зачастую пользуются в инвестиционных целях. Считаем правильным проработать введение ограничений на неоднократное участие в программе", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей.

По его словам, это облегчит доступ к программе граждан, действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сенатор также подчеркнул, что условия кредита должны определяться исходя из социально-экономической ситуации в каждом конкретном регионе. Кроме того, для повышения доступности жилья необходим баланс поддержки спроса и предложения.

"Ускорение роста цен на жилую недвижимость связано с удорожанием стройматериалов, дефицитом рабочей силы в условиях пандемии, с адаптацией к новым моделям проектного финансирования. Важно проработать меры стимулирования предложения, усилить ценовую конкуренцию. Решению этой ситуации может способствовать переход к дифференцированному проектному финансированию и поэтапному раскрытию эскроу-счетов в увязке со степенью готовности объектов", - сказал Яцкин.