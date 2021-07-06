Первый рейс на судне "Валдай" из Чебоксар до Казани запустят до августа 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют запустить первый межрегиональный пассажирский рейс из Чебоксар до Казани на новом судне на подводных крыльях "Валдай 45Р" до августа 2021 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава региона Олег Николаев в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Ранее администрация главы республики сообщала, что Чувашия получила в День республики, который отмечается 24 июня, первое из трех судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" для межрегиональных пассажирских перевозок. Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч, дальность плавания - до 400 км.

"Мы планируем первый рейс пассажирский между Чебоксарами и Казанью запустить в конце июля - начале августа, ну и тот срок навигации - примерно 2,5 месяца, на наш взгляд, - позволит нам перевезти хотя бы пару тысяч пассажиров. Но самое главное, мне кажется, это не количество, а начало этого процесса. Потому что на сегодняшний день речные пассажирские перевозки, тем более межрегиональные, они как таковые отсутствуют", - сказал Николаев.

Он также уточнил, что через две недели в республику должен прибыть второй речной трамвай "Валдай 45Р", а в середине августа - третий. "Но, к сожалению, прибытие судна не говорит о том, что они [сразу] встали на рейс. Требуются регламентные процедуры по их регистрации и сертификации", - отметил собеседник агентства.

СПК "Валдай 45Р" спроектированли и построили АО "Центральное конструкторское бюро по СПК им. Р. Е. Алексеева" по государственной программе РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Головное судно презентовали в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран - всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.