"Уральские авиалинии" вышли на прибыль по итогам первой половины года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Финансовые результаты авиакомпании "Уральские авиалинии" по итогам первых шести месяцев 2021 года превзошли результаты допандемийного 2019 года. Перевозчик получил чистую прибыль, сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" гендиректор компании Сергей Скуратов.

"Полгода мы сработали лучше, чем за полгода 2019 года. Мы получили даже некоторую прибыль", - сказал собеседник агентства. Выручка компании по итогам 2019 года составила 37 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания эксплуатирует 50 авиалайнеров на условиях операционного лизинга. В 2020 году "Уральские авиалинии" перевезли 5,6 млн пассажиров, что на 41% меньше, чем в 2019 году. Чистый убыток авиакомпании за 2020 год составил 5,8 млрд рублей против 2,1 млрд рублей прибыли в 2019 году.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.