Речной сплав леса хотят восстановить в Коми, чтобы защитить дороги от большегрузов

СЫКТЫВКАР, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми решило возобновить в 2022 году речной сплав леса, чтобы сохранить автомобильные дороги региона, разрушаемые лесовозами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Поручаю правительству Коми подготовку изменений в законодательство республики для того, чтобы с 2022 года в целях лесозаготовок на территории нашей республики использовался речной сплав. Больше - никакого передвижения большегрузов с лесом в весенне-летний и осенний период", - привела пресс-служба слова главы региона.

Это заявление последовало после обращения общественного совета Усть-Куломского района, где местные жители пожаловались на разбитую лесовозами грунтовую дорогу Нижний Воч - Усть-Кулом. Это единственная связь малого населенного пункта с райцентром, сейчас местные жители оказались без помощи экстренных служб.

По словам главы региона, последние годы показали, что водители нагружают транспорт сверх нормативов, не соблюдают сезонные ограничения, вводимые для большегрузов. Обязать нарушителей взять на себя ремонт разрушаемых ими дорог с правовых позиций невозможно.

"Мне не только общественники Усть-Куломского района пишут. Сигналы регулярно получаю из всех наших лесных территорий. В период СССР не просто так был развит речной сплав древесины. Власти понимали, что строить и ремонтировать автодороги высокозатратно. Сегодня лесозаготовки в частных руках. В наших силах и полномочиях переключить бизнес на альтернативные формы транспортировки сырья", - сказал глава Коми. Он поручил правительству республики решить вопрос о запрете лесных перевозок автодорожным сообщением с 2022 года и одновременно с этим предложить лесопромышленным компаниям обновить инфраструктуру причалов.

Лесосплав активно велся в регионе с 1930-х до 1995 года, в 2015 году он был полностью прекращен. Коми - один из крупных лесных регионов Северо-Западного федерального округа и России в целом. Общий запас древесины оценивается в 2,8 млрд кубометров, более 80% составляют ценные хвойные породы - ель и сосна. Общая расчетная лесосека составляет 33 млн кубометров, ежегодный объем лесозаготовки - около 9 млн кубометров. Лесопромышленный комплекс является драйвером региональной экономики. В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с 2008 года включены 16 проектов с общим объемом инвестиций в 112,9 млрд рублей и выделяемой расчетной лесосекой 15,2 млн кубометров.