Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстремальным спортом

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Технологическое предпринимательство является особенным видом бизнеса, сравнимым с экстремальными видами спорта. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами - молодыми предпринимателями, которую он провел во вторник на полях форума U-Novus 2021 во время рабочей поездки в Томск.

"Технологическое предпринимательство - это вообще особенный вид бизнеса, - заметил он. - Такой, как экстремальный вид спорта".

Такие предприниматели, продолжил глава кабмина, знают о рисках уже на старте, но все равно идут на них. "Видите рыночный шанс, верите в него, ищите инвестиции, поддержку, вовлекаете в разработку таких же смелых, если не сказать отчаянных людей, как вы - инженеров, исследователей, - с улыбкой добавил премьер. - И, конечно, вместе работаете на результат".

Форум U-Novus проводится в городе с 2014 года. Представители научно-образовательных учреждений, корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели затрагивают актуальные вопросы на дискуссиях, круглых столах, бизнес-семинарах.