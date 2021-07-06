Кабмин выделит средства на строительство дорог в Томской области

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Правительство поддержит строительство детского сада на 300 мест при Светленском лицее в Томске, а также выделит средства на развитие дорог в регионе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Честно скажу, на меня произвел впечатление микрорайон, который вы показали, - сказал Мишустин на встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным во вторник. - Это очень красиво, это сделано на современном уровне, а лицей просто потрясающий. И я хочу, чтобы все, что необходимо, было доведено до вас. Мы приняли решение о поддержке строительства садика и яслей на 300 мест и также на строительство дорог, которые необходимы Томской области, около 550 млн рублей заложили".

Премьер поблагодарил главу региона за организацию визита и признался, что ему очень нравится Томск.

Жвачкин, в свою очередь, напомнил, что Томск - это единственный город, в уставе которого указана градообразующая роль университетов. Он также поблагодарил главу кабмина за поддержку в пандемию.