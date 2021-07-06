ФАС и Минэнерго предложили установить минимальные продажи угля на бирже в 10%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ФАС и Минэнерго проработают с компаниями проект совместного приказа, который устанавливает минимальные продажи угля на бирже в 10% от объема реализации компаний, говорится в сообщении ФАС. Речь идет о продаже каменного, бурого угля и антрацита.

"В соответствии с проектом приказа минимальная величина продаваемых на бирже углей будет составлять 10% от объема реализации. Речь идет о марках Б, Д, ДГ, Г, ГЖ, Ж СС, Т, А, в числе которых бурый уголь и антрацит", - отмечается в сообщении.

Минимальный объем продаж предлагается рассчитывать от месячного совокупного объема реализации данных марок углей на территории страны "всеми занимающими доминирующее положение хозяйствующими субъектами, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с такими субъектами".

Кроме того, документом планируется утвердить и другие требования к биржевым торгам, в том числе минимальное количество участников.

ФАС и Минэнерго планируют дополнительно проработать с бизнес-сообществом проект совместного приказа, а сам документ будет размещен для изучения на официальном сайте ФАС.

Ранее в ФАС говорили ТАСС, что введение нормативов позволит скорректировать цены на энергетический уголь и стабилизировать ситуацию на рынке. Как сообщалось, в июне энергетический уголь в России подорожал на 14% на фоне роста мировых котировок и ажиотажного спроса за границей.

По данным Argus, производители угля перестали предоставлять сезонные скидки, а стоимость топлива повысилась до максимального уровня с марта 2019 года. В "Совете рынка" отмечали, что подорожание энергетического угля может привести к повышению нерегулируемых цен на электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь) оптового энергорынка.