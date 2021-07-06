Эксперт считает, что спортивные объекты в Арктике необходимо строить на условиях ГЧП

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Строительство объектов спортивной инфраструктуры в Арктике необходимо проводить на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое мнение высказал во вторник координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

В стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года поставлена задача достижения 70% показателя регулярно занимающихся физической культурой и спортом россиян к 2030 году. Согласно документу, для этого должны быть реально созданные комфортные условия, соответствующая инфраструктура вблизи мест проживания, работы и учебы людей как в городах, так и сельской местности.

"Арктика должна стать территорией, где человек, как и на всей территории страны, может заниматься любимым видом спорта и быть здоровым. Для этого необходимо развитие социальной и спортивной инфраструктуры, а также стимулировать развитие арктических видов спорта. Основной механизм решения проблемы - взаимодействие государства и бизнеса. Именно ГЧП в сфере строительства объектов спортивной инфраструктуры в России хорошо развивается, занимает второе место среди проектов в социальной сфере, но таких проектов в Арктике - единицы", - сказал Воротников.

Он уточнил, что Россия борется за право провести Международные арктические зимние игры в 2026 году. "Кроме того, Минспорта России планирует провести первые Всероссийские арктические игры в 2023-2024 годах. Такие соревнования также требуют наличия гостиничной и спортивной инфраструктуры", - отметил эксперт.

Мобильные решения для Арктики

Компания "Теплориум", которая является резидентом инновационного центра "Сколково", разработала проект быстровозводимых и энергоэффективных зданий для объектов спортивной инфраструктуры в Арктике, сообщил генеральный директор компании Анатолий Федоров, выступая на заседании экспертного совета ПОРА.

"Особенно остро нужны объекты спорта в небольших арктических поселках и городах. В Арктической зоне нужно строить энергоэффективные и быстровозводимые здания. Мне нравится идея совмещения объектов туристской и спортивной инфраструктуры, когда на базе спортивного объекта могли бы размещаться туристы. Будущее за такими многофункциональными объектами из-за их энергоэффективности в условиях Арктики", - сказал Федоров.

Проекты зданий из алюминиевого каркаса позволяют обеспечить защиту от ураганного ветра, таяния вечной мерзлоты, а также отличаются мобильностью и универсальностью. Снижение энергозатрат оценивается до 70% из-за интегрированных солнечных панелей. Еще одно преимущество - мобильность. Сборка осуществляется без "мокрых" технологий. Проект здания универсален, подходит для жилых строений, а также объектов коммерческой, социальной и транспортной инфраструктуры - фельдшерско-акушерских пунктов, аэропортов и других объектов.