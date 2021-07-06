В Москве банки помогут малому и среднему бизнесу получать городские субсидии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Предприниматели в Москве смогут подавать заявки на получение городских субсидий через личные кабинеты на ИТ-платформах коммерческих банков, в которых у них открыты расчетные счета. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Постановление правительства Москвы об утверждении порядка участия кредитных организаций в реализации мер финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса подписал мэр Москвы Сергей Собянин. По сути, банки станут уполномоченными представителями московских предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на городские субсидии и гранты, а также будут консультировать своих клиентов по вопросам получения мер поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача заявок через банки существенно упростит получение городских мер финансовой поддержки, так как сервисы банков помогут предпринимателям сформировать полный пакет документов и снизить количество отказов вследствие ошибок в их заполнении.

Для участия в программе банки должны будут заключить соглашения с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и соответствовать ряду критериев, в том числе иметь: кредитный рейтинг не ниже уровня "A-(RU)", развитую филиальную сеть в Москве (не менее 30 филиалов и представительств), круглосуточную службу поддержки клиентов, техническую возможность интеграции ИТ-платформ с городскими информационными системами.

"Ожидается, что первыми субсидиями, заявки на которые можно будет подать через личный кабинет клиента банка, станут субсидии на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности в Москве, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга. Прием заявок на получение этих субсидий в 2021 году начнется на следующей неделе", - добавляется в материале.