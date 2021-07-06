Пермский край претендует на привлечение инфраструктурных кредитов в размере 60 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Пермский край планирует получить инфраструктурные кредиты на общую сумму 60 млрд рублей в рамках заявленных проектов. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор региона Дмитрий Махонин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Мы претендуем на сумму более 60 млрд рублей. Бюджет позволяет, средства дешевые. И это позволит осуществить серьезное движение вперед по развитию региона", - рассказал Махонин.

В настоящий момент Пермский край подготовил четыре проекта для участия в программе. Самый крупный из них - пермское наземное метро стоимостью около 25 млрд рублей. Планируется создать пригородное и внутриагломерационное сообщение с 50 высокими платформам. Проект подразумевает создания транспортного кольца диаметром порядка 40 км.

Также заявки были поданы на развитие трамвайного транспорта по строительству путей в микрорайоны Парковый и Кондратово и на строительство автомобильной дороги Губах - Кунья протяженностью 55 км за 12 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей планируется выделить на реновацию территории возле универсального дворца спорта "Молот", в рамках которого планируется построить бассейн и несколько жилых домов.

21 апреля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей. Путин также отметил, что предоставлять кредиты будут под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной - партнером мероприятия выступает Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представлена экспозиция национальных итальянских компаний. Выставка проходит с 5 по 8 июля.