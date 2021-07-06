Минпромторг сообщил о готовности 20 регионов создать индустриальные парки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Двадцать регионов России подали заявки на участие в новой программе Минпромторга "Лидеры развития инфраструктуры", в рамках которой при участии экспертов будут формироваться команды для создания и реализации проектов индустриальных парков в субъектах, пилот программы будет запущен уже в этом году. Об этом сообщил во вторник на презентации проекта на международной промышленной выставке "Иннопром" замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов.

"Всего из 43 регионов [, где не развита соответствующая инфраструктура, от] 20 регионов заявка поступила. <…> Мы позовем на эту программу ряд экспертов: <…> это эксперты в области проектирования и инжиниринга, промышленного девелопмента, также будут регионы, которые внедрили у себя успешные практики, <…> также будут управляющие компании, эффективно работающие", - сказал он. На его презентации уточняется, что организаторы уже получили заявки, в частности, от Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Тамбовской, Томской и Еврейской автономной областей, Кабардино-Балкарской республики, Адыгеи, Алтая, Ингушетии, Калмыкии, Карелии и других. Организаторы продолжат сбор заявок.

Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Виталий Хоценко отметил, что пилотный проект стартует уже в этом году. "В этом году будет первая программа базовая - как раз для регионов, где инфраструктуры нет или она слабая. <…> У нас базовый кус будет постоянный и будут курсы добавляться, например на следующий год у нас будет курс для управляющих компаний, <…> мы будем показывать лучший опыт управляющих компаний, как они вообще деньги зарабатывают", - рассказал он.

Хоценко отметил, что такая программа необходима в России, так как существует большая диспропорция по созданию промышленной инфраструктуры - индустриальных, промышленных технопарков. "70%, даже больше из них расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах", - пояснил он.

Программа предусматривает три модуля: базовый - 2021-2024 годы, экспертный - 2022-2024 годы, лидерский - 2023-2024 годы. Команды смогут пройти обучение и с нуля создать свои собственные проекты, которые можно будет подать в Минфин на рассмотрение. Уже запущен кол-центр для консультирования регионов по программе.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации, самая большая - из Италии.