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Минфин завершил вывод доллара из ФНБ

Ведомство конвертировало средства фонда, лежащие на счетах ЦБ в валюте, а также средства бюджета на 31,6 млрд рублей, зачисленные 2 июля
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минфин 5 июля завершил операции для приведения структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой бездолларовой структуре, говорится в сообщении министерства.

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"Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота - 20,2%", - отмечается в сообщении.

Минфин конвертировал средства ФНБ, лежащие на счетах ЦБ в валюте, а также средства бюджета на 31,6 млрд рублей, зачисленные в фонд 2 июля. "Указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 года, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд рублей, зачисленными в фонд 2 июля в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации", - уточняют в Минфине.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщал, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния и снизит долю британского фунта, при этом в ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля японской иены не изменится.

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