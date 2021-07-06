Цивилев заявил о необходимости федерального софинансирования проекта волейбольной арены

КЕМЕРОВО, 6 июля /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным попросил о выделении федерального софинансирования на завершение строительства многофункционального спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" в Кемерове, который должен стать одной из площадок для проведения Чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

"Прошу поддержать на условиях софинансирования [спортивный] комплекс "Кузбасс-Арена" федеральными средствами", - сказал Цивилев.

Президент пообещал рассмотреть такую возможность. "Хорошо, посмотрим", - сказал Путин.

Многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена" стоимостью около 7,4 млрд рублей в Кемерове начали строить в 2020 году за счет средств регионального бюджета, но спустя несколько месяцев после старта строительства работы на площадке приостановили. Власти объяснили, что предназначавшиеся на спортивный объект деньги направлены на борьбу с коронавирусом. Стройку возобновили летом прошлого года, но сроки сдачи объекта перенесли с середины 2021 года на 2022 год.

На базе спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.