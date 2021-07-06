В Совфеде обсудили идею развития единой транспортной системы на уровне агломераций

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Регионам необходимо формирование единой транспортной системы в больших городах и пригородах, в частности введение дополнительных пригородных поездов и рейсовых автобусов, а также снижение количества используемого личного автотранспорта. Такое мнение высказали участники парламентских слушаний "О реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года" в Совете Федерации.

"Субъекты нацелены на формирование единой транспортной системы, сокращение доли личного транспорта и повышение комфортности поездок, принимая во внимание удобство и экологичность железнодорожного транспорта <...> В целом хочу сказать, что мы видим нарастающий спрос на развитие железнодорожных перевозок и готовы увеличить это предложение", - сказал начальник департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко.

Он добавил, что в настоящее время пригородный железнодорожный транспорт активно интегрируется в городскую среду в регионах. Так, планируется развитие пригородного железнодорожного сообщения в шести крупных агломерациях страны - Краснодарской, Уфимской, Самарско-Тольяттинской, Казанской, Екатеринбургской, Новосибирской, а также в Нижегородской. "Прогнозируем переток на железнодорожный транспорт свыше 33 млн пассажиров в год", - добавил Костенко.

Увеличение количества рейсовых автобусов в регионах

Также будет способствовать развитию транспортных перевозок увеличение маршрутной сети рейсовых автобусов в регионах, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Ленар Сафин. "Регионам иногда для того, чтобы обеспечить транспортную доступность населения, необходимо поставить одновагонный, двухвагонный рейсовый автобус там, где не электрифицированы пути", - добавил он.

Еще одним решением являются пригородные поезда, в частности электропоезда "Ласточка". По мнению члена комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя от законодательного органа государственной власти Тульской области Игоря Панченко, для развития такого транспорта необходимо также изучение инфраструктуры их обслуживания.

При этом, как отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов, в Уфе уже семь лет идет работа по проекту Уфимской городской электрички. Несмотря на проведенную реконструкцию поездов, железнодорожных подходов, улиц, местным властям предстоит создать подъездные пути к еще 15 станциям, сообщил он.