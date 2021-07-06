Алексей Гореславский возглавил правление РОЦИТ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правление Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) возглавил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский. Об этом сообщили ТАСС в РОЦИТ.

На должность директора РОЦИТ назначен заместитель главы "Диалога" Рустам Сагдатулин, он сменил на этом посту Сергея Гребенникова, руководившего РОЦИТ с 2014 года. Решение принято 6 июля на внеочередном общем собрании центра.

"Задачи и даже миссия РОЦИТ трансформируются на фоне все большего проникновения интернета в жизнь каждого человека, государства и общества в целом. В ближайшее время мы сфокусируемся на тех проблемах интернета, которые сейчас больше всего волнуют граждан. Приоритетными направлениями работы РОЦИТ станут кибербезопасность, безопасный интернет, защита прав пользователей в цифровой среде, причем в максимально широком смысле - не только от мошенников, но и от неправомерных действий соцсетей и других платформ", - отметил Сагдатулин.

Также был обновлен состав правления РОЦИТ, в который наряду с действующими членами правлениями вошли президент Фонда информационной демократии Илья Массух, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, директор по стратегическому развитию медиапроектов Rambler&Co Георгий Каптелин, заместитель главного редактора МИА "Россия Сегодня" Наталья Лосева, директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, генеральный директор "Медиалогии" Александр Волков, директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный, генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев, директор по работе с госсектором Mail.ru Дмитрий Комендантов, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов и другие эксперты в области интернета.

Региональный общественный центр интернет-технологий - одна из старейших общественных организаций Рунета, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий с 1996 года. Сегодня РОЦИТ объединяет активных интернет-пользователей России, представляет их интересы, а также создает платформу для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью.