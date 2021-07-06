Число заявок россиян на реструктуризацию кредитов в июне выросло на 20%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россияне в период с 27 мая по 30 июня направили в банки почти 81 тыс. обращений на реструктуризацию задолженности - это на 22,3% больше по сравнению предыдущим отчетным периодом, следует из материалов Банка России.

Регулятор считает, что рост числа обращений связан с большим количеством нерабочих дней в мае, а также с более продолжительным периодом последнего раунда мониторинга. При этом в ЦБ отмечают, что число полученных заявок в июне примерно совпадает с апрельским показателем (79,7 тыс.).

По состоянию на 30 июня 2021 года банки получили почти 3,7 млн обращений об изменении условий кредитного договора. Из них рассмотрено примерно 99%, а одобрено более 2,1 млн обращений. Отказы получены примерно в 1,5 млн случаев.

Объем задолженности по реструктурированным кредитам на конец июня достиг 954,2 млрд рублей.