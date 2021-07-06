Транспортно-логистический центр "Уральский" появится в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Узловой мультимодальный транспортно-логистический центр "Уральский" будет создан в Свердловской области. Соответствующее соглашение подписали Минтранс России, правительство Свердловской области, ОАО "РЖД" и ООО "Екатеринбургский транспортный терминал" на площадке международной промышленной выставки "Иннопром".

"Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях повышения скорости и надежности доставки грузов, снижения общего уровня логистических издержек в экономике, реализации транзитного и экспортного потенциала России, обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного климата в сфере развития транспортно-логистической и промышленной инфраструктуры на территории Свердловской области в рамках реализации проекта по созданию узлового мультимодального транспортно-логистического центра "Уральский" в районе станции Аппаратная Свердловской железной дороги", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса РФ.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Партнер выставки - Италия.