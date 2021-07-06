Повышение МРОТ с 2022 года коснется 4,7 млн работников в России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей с 2022 года коснется порядка 4,7 млн работников в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда РФ, опубликованному во вторник на портале нормативно-правовых актов.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив МРОТ с 1 января 2022 г. в сумме 13 617 рублей в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата). <…> Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 млн работников", - говорится в документе.