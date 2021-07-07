Путин обсудит с кабмином социально-экономическое развитие Кузбасса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет традиционное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Профильной темой станет социально-экономическое развитие Кемеровской области. С докладом выступят первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также глава Минэкономразвития России Максим Решетников", - говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, сообщили в Кремле.

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. Предыдущее подобное совещание состоялось 23 июня, его центральной темой был запуск обновленных специальных инвестиционных контрактов.

Приоритеты развития Кемеровской области

Путин во вторник, 6 июля, посетил Кемеровскую область по случаю празднования 300-летия региона. Он возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса", осмотрел строительную площадку культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств, посетил кадетское училище и провел встречу с губернатором региона Сергеем Цивилевым.

Выступая на торжественном мероприятии в честь юбилея Кузбасса, Путин заявил о необходимости работать над качеством жизни в городах и селах Кемеровской области, создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы, повышать уровень образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник и больниц.

Президент высоко оценил появление в регионе новых культурных и спортивных объектов. По его словам, ледовый дворец "Кузбасс", открывшийся в мае, сможет принимать спортивные соревнования самого высокого уровня. А будущий кластер искусств в Кемерове позволит жителям всей Сибири, не уезжая в Москву или Санкт-Петербург, знакомиться "с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих российских музеев", уверен Путин.

Экономические проекты

Глава государства призвал также активно модернизировать предприятия и создавать новые рабочие места не только в традиционных для Кузбасса угольной, металлургической и химической сферах, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, в транспортном секторе и туристическом комплексе. Путин напомнил, что в ближайшие пять лет в Кемеровской области должно появиться не менее 40 тыс. новых рабочих мест в неугольных секторах экономики.

В числе крайне важных задач президент назвал модернизацию БАМа и Транссиба, строительство автодороги в обход Кемерова. Одновременно с этим Путин пообещал, что власти займутся решением острых проблем экологии в городах Кузбасса.

"У Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. Этот потенциал обязательно будет реализован", - резюмировал президент.

Программа социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года была утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в марте 2021 года. Минэкономразвития России оценило ее реализацию в 55 млрд рублей, из которых порядка 51 млрд планируется привлечь из федерального бюджета.