"Опора России" пожаловалась в ФАС на критерии оценки заявок на гранты для развития туризма

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" указало на недопустимость ряда критериев оценки заявок на конкурс грантов для развития внутреннего и въездного туризма и попросило ФАС России высказать позицию об их соответствии антимонопольному законодательству. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому (есть в распоряжении ТАСС).

Один из критериев - "согласованность" - предусматривает поддержку проекта властями субъекта письмом, соглашением или предусматривает письмо (соглашение) властей субъекта. Однако один участник может принести просто соглашение, а другой - соглашение с обязательствами, отметил в письме Калинин.

"В связи с тем, что не определены требования к запрашиваемому соглашению, то нивелируется значимость данного критерия. Более того, согласно ст. 16 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", соглашения с органом власти могут привести к ограничению конкуренции, так как возникают необоснованные преимущества", - пишет он.

Также в пункте о наличии обязательного уровня софинансирования есть позиция о том, что, когда объем вложений собственных средств участника выше запрашиваемой суммы грантовой поддержки, она оценивается пятью баллами. "Опора России" видит в такой позиции нарушение принципа грантовой поддержки, "когда предприниматель поощряется за интересный проект или идею, которая отвечает условиям проводимого конкурса".

"Прошу вас высказать позицию ФАС России по вопросу соответствия законодательству о защите конкуренции положений постановления правительства РФ от 07.12.2019 № 1619, касающихся предоставления грантов государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, и критериев оценки заявок, особенно критерий номер пять ("согласованность")", - говорится в письме.

"Опора России" также направляла письмо о критериях главе Ростуризма Зарине Догузовой (документ есть в распоряжении ТАСС).

Мнение бизнес-объединения

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников назвал недостаточными изменения, которые вносятся из-за дела, возбужденного ФАС в отношении Ростуризма, а также в положение о конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма.

"Изменения также должны коснуться и самих критериев по отбору участников конкурса. По нашему мнению, они не соответствуют законодательству о защите конкуренции в части преференций одних участников перед другими", - сказал он ТАСС.

В июле Ростуризм объявил о планах провести новый конкурс, направленный на развитие внутреннего и въездного туризма, с предоставлением регионам межбюджетных трансфертов на 2 млрд рублей. Гранты будут распределять регионы, а фокус будет сделан на обустройство маршрутов в регионах с начала 2022 года.

Механизм грантовой поддержки в туризме был впервые реализован в 2020-2021 годах на федеральном уровне. По итогам конкурса ФАС России на основании обращения нескольких участников возбудила дело по вопросу организации и проведения конкурса. По итогам совместной работы антимонопольного ведомства и Ростуризма все замечания к текущему конкурсу были устранены, отметили в Ростуризме. Там уточнили, что все рекомендации ФАС при проведении следующих конкурсов также будут учтены.