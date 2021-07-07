Johnson & Johnson готова поставлять вакцину от коронавируса в Россию

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Компания Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины от коронавируса, будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти со своим препаратом на рынки России и других членов СНГ. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Janssen, отвечая на вопрос, обращалась ли компания к РФ для регистрации вакцины.

"С самого начала пандемии коронавируса Johnson & Johnson непрестанно работала над тем, чтобы помочь справиться с ней. Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной вакцине-кандидату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией и не с целью получения прибыли. Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидат от коронавируса на рынки России и СНГ после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация", - сказала представитель компании Мареа Файнберг.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ряд иностранных производителей подал документы на регистрацию своих вакцин на территории России.

В американской компании Pfizer, также занимающейся производством своей вакцины от коронавируса, сообщили ТАСС, что еще рассматривают вопрос об обращении за регистрацией в РФ. В компании Moderna пока на аналогичный запрос ТАСС не ответили.