Пентагон отказался от возможного контракта на $10 млрд с Microsoft и Amazon

ТАСС, 7 июля. Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в сфере облачных вычислений JEDI стоимостью около $10 млрд, на который претендовали американские корпорации Microsoft и Amazon. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте ведомства.

"Сегодня министерство обороны отменило конкурс на JEDI и приступило к процедуре расторжения контракта", - говорится в тексте. В министерстве отметили, что в связи с меняющимися требованиями, увеличением количества информации об облаке и достигнутым в отрасли прогрессом проект больше не удовлетворяет потребностям Пентагона.

Министерство также информировало о намерении заключить новый контракт по предоставлению услуг в области облачных вычислений, который будет называться JWCC (Joint Warfighter Cloud Capability).

В Пентагоне подчеркнули, что будут ожидать предложений от Amazon и Microsoft, поскольку это единственные компании, работающие в сфере услуг в области облачной инфраструктуры, которые отвечают требованиям оборонного ведомства. Однако Пентагон может рассмотреть предложения и от других компаний, если они продемонстрируют соответствие требованиям министерства.

В октябре 2019 год Пентагон объявил корпорацию Microsoft победителем контракта по предоставлению услуг в сфере удаленных вычислений на $10 млрд. В январе 2020 года компания Amazon обратилась в суд с просьбой приостановить исполнение контракта до завершения рассмотрения претензий ее главы Джеффа Безоса к этой сделке. По мнению компании, на итоговое решение повлияла позиция Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, который рассматривал основателя Amazon Безоса в качестве своего политического противника. 13 февраля прошлого года суд в США постановил приостановить исполнение контракта.