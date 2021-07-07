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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Минтранс США завершил процедуру ограничения авиасообщения с Белоруссией

При этом запрет предусматривает возможность для Соединенных Штатов делать исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, соответствующих национальным интересам

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта США завершило во вторник работу над указом, запрещающим продажу билетов на авиарейсы в Белоруссию и в обратном направлении.

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Данное решение связано с ситуацией вокруг самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске. "Незамедлительно и до последующего указа министерства <...> запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Белоруссией", - говорится в документе. При этом предусмотрены исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, осуществляемых "в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Запада есть явное нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair, так как результаты будут не в его пользу.

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БелоруссияСШАСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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