Минтранс США завершил процедуру ограничения авиасообщения с Белоруссией

Данное решение связано с ситуацией вокруг самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске. "Незамедлительно и до последующего указа министерства <...> запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Белоруссией", - говорится в документе. При этом предусмотрены исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, осуществляемых "в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что у Запада есть явное нежелание проводить расследование инцидента с самолетом Ryanair, так как результаты будут не в его пользу.