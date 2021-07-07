Исследование: россияне в июне увеличили спрос на иностранную валюту на 21%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общий объем валютообменных операций в РФ в июне вырос на 27% по сравнению с маем, а количество таких операций - на 21%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС), проведенном на основе данных об этих операциях в банке.

"Начало сезона летних каникул и отпусков, несмотря на сокращение из-за пандемии потоков мирового туризма, показало растущий спрос россиян на обмен валюты. В июне 2021 года, судя по всему, этому росту способствовала не только традиционная востребованность иностранной валюты для путешествия в открытые страны, а еще и желание купить или продать валюту по выгодным курсам в условиях умеренной волатильности", - отмечается в исследовании.

Средний чек валютообменных операций в июне вырос до 69,325 тыс. рублей (+5% в годовом выражении).

По данным банка, в июне граждане чаще продавали валюту (57% операций), чем покупали (43%). При этом в общей сумме операций по обмену долларов продажа клиентами заняла 42%, а покупка - 58%, по обмену евро - 37% пришлось на продажу и 63% - на покупку. В июне по сравнению с маем общее количество покупок долларов выросло на 23%, а евро - на 53%.

Количество операций с долларами в июне оказалось в 2,2 раза выше, чем с евро. Средний чек одной операции с долларами в июне составил $915, а с евро - €863.

"В июне евро упал по отношению к доллару, а рубль укрепился по отношению к иностранной валюте к уровням 2020 года. Один из пиков роста курсов пришелся на 30 июня. Ему поспособствовало окончание налогового периода, а также спрос на иностранную валюту со стороны нерезидентов, - поясняет директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

По словам эксперта, в июне колебания курса рубля главным образом вызвала встреча президентов России и США, цены на сырьевых рынках, а также повышение ключевой ставки ЦБ.