Минтруд предложил привлечь ФНС к участию в господдержке малоимущих граждан

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минтруд подготовил поправки в закон "О государственной социальной помощи", в котором предложил привлечь ФНС к участию в господдержке малоимущих граждан, а также ввести оценку движимого и недвижимого имущества россиянина или его семьи. Об этом в среду сообщает газета "Известия".

"Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи Федеральная налоговая служба инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи, рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержки", - уточняется в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении газеты.

Отмечается, что поддержку малоимущие граждане могут получить даже без подачи заявления, если попадают под имеющийся критерий степени нуждаемости.

Минтруд полагает, что поправка в законе поможет ускорить предоставление поддержки малоимущим гражданам.

"Законопроект подготовлен в рамках работы по созданию социального казначейства. Благодаря его принятию станет возможным проактивное информирование граждан о доступных мерах поддержки. Это ускорит в том числе их назначение", - уточнили газете в пресс-службе Минтруда.

Ведомство планирует внесение законопроекта в Госдуму до 30 сентября, сообщает газета.