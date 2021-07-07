В Приморье планируют в 2025 году начать газификацию северных территорий

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Начало газификации северных территорий Приморья планируется на 2025 год после завершения работ на юге края. Об этом в среду сообщил глава региона Олег Кожемяко на Восточном нефтегазовом форуме.

"Мы видим программу развития "Газпрома" по развитию газоснабжения в Приморском крае, а она довольно емкая - там около 24 млрд рублей до 2025 года. Это газификация нашего юга - газификация Находки, того направления. Я думаю, что мы переговорим с "Газпромом", чтобы с 2025 по 2030 год была газифицирована и северная часть нашего края. Это Арсеньев, Дальнегорск. Там тоже нужен газ и для заводов, и для предприятий", - сказал Кожемяко.

Губернатор отметил, что сейчас объемы газификации большой энергетики в регионе возрастают и к 2030 году увеличатся до 13 млрд куб. м в год.

Заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко добавила, что уже ведется строительство газовых котельных в городе Фокино и в поселке Новый. "Мы думаем, что в следующем году и эти территории также будут иметь тепло на голубом топливе. Проектируем активно реконструкцию и строительство новых котельных в Спасске (в Спасске-Дальнем ), в Спасском районе, в Дальнереченском районе. Наряду с газификацией населения, конечно, мы будем переводить и тепловые источники на потребление газа", - сказала она.

Пятый юбилейный Восточный нефтегазовый форум проходит во Владивостоке 7-8 июля. В его программу вошли пленарное заседание и дискуссия представителей региональных правительств и лидеров отрасли об актуальных для индустрии вопросах, открытая дискуссия, посвященная газификации региона, демонстрация инновационных технологий для повышения эффективности бизнеса, обсуждение технических решений и путей увеличения экономической эффективности производства. Кроме того, участники форума обсудят вопросы переработки, транспортировки, геологоразведки и добычи нефти и газа, развития логистической инфраструктуры, а также развития человеческого капитала на Дальнем Востоке.