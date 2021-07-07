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В проекте стратегии кибербезопасности Японии впервые упомянуты Россия и Китай

Москва проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей, говорится в тексте документа

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в проекте новой трехлетней стратегии кибербезопасности страны впервые упомянуло о возможных угрозах, которые якобы исходят от деятельности России и Китая. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

"Существует вероятность, что Китай совершает кражу информации оборонных и передовых технологических предприятий, в то время как Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей", - цитирует агентство текст проекта.

Как следует из документа, для укрепления своей кибербезопасности Япония намерена, в частности, проводить совместные учения с США, поддерживать наращивание потенциала защиты от хакеров в Индо-Тихоокеанском регионе и продвигать создание стандартов безопасности для IT-оборудования.

Ожидается, что окончательно новая стратегия будет утверждена осенью этого года вместе с учреждением в Японии управления по цифровизации.

По данным за 2019 год, полиция зафиксировала в Японии более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников становились крупные электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric.

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