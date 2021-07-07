Белый дом обсудил с мэрами городов США борьбу с вирусами-вымогателями

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер обсудила во вторник в формате видеоконференции с группой мэров городов США противодействие вирусам-вымогателям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Энн Нюбергер рассказала о стратегии администрации по борьбе с вирусами-вымогателями, которая включает нарушение работы инфраструктуры и игроков, связанных с программами-вымогателями, путем тесного сотрудничества с частным сектором, - отмечается в тексте. - [Стратегия включает] международное сотрудничество для привлечения к ответственности стран, укрывающих вымогателей, расширение анализа криптовалюты на предмет преступных транзакций, а также обзор со стороны федерального правительства для выработки последовательного подхода в отношении выплат вымогателям".

Участники совещания рассмотрели предотвращение и реагирование на киберугрозы против городов и других населенных пунктов. Заместитель помощника Байдена подчеркнула важность обеспечения местных властей ресурсами со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA).

Нюбергер также рассказала о программе по укреплению киберустойчивости электроэнергетики, отметив, что скоро последуют подобные инициативы в области трубопроводов и обеспечения водой.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию.