В Минпромторге пообещали, что цены в России в ближайший месяц колебаться не будут

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не выявило никаких угроз для колебания цен на отечественном рынке в ближайший месяц. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"В перспективе на ближайший месяц правительство не фиксирует никаких угроз для колебания цен на локальном рынке, потому что их нет и на мировом. Добавлю: для того чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры. Например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование и так далее", - сообщил он.

По словам Евтухова, с ценами на продукты сейчас "все более или менее, они действительно стабильны". "Нам удалось этого добиться - сдержать их. Только борщевой набор сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь. И мы будем себя более или менее спокойно чувствовать, если так в принципе можно говорить в текущей эпидемиологической обстановке", - сказал замглавы Минпромторга.

Комментируя возможность увеличения акциза на спиртное, Евтухов отметил, что алкогольная продукция может тревожить ведомство только с точки зрения увеличения доли нелегального оборота. "Если вырастет акциз, то и конечная цена продукта вырастет, а значит, появляется поле для маневра нелегального сектора, но здесь необходимо качественно проводить контрольные мероприятия", - пояснил он.

"Я все же считаю, ничего страшного не произойдет, если акциз на спиртное увеличится. Что касается сахаросодержащих напитков, то сбор, по большому счету, не сильно что-то изменит на рынке этих продуктов", - заключил замминистра.