"Автоваз": формирование условий для вывода на рынок электрических Lada займет до 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. "Автоваз" оценивает, что формирование необходимых условий для вывода электрических Lada на российский рынок составит до 10 лет, сообщил журналистам президент "Автоваза" Николя Мор.

"Скорее всего, сначала бренд Renault начнет представлять электрические автомобили, а Lada будет попозже. В ближайшие 10 лет", - отметил он.

По словам Мора, производство электромобилей требует поддержки со стороны государства.

"У нас есть технологии, мы можем это делать, но нам нужно найти экономически выгодные для всех условия производства. Это должны быть достаточный уровень объема производства, достаточное количество поддержки со стороны государства", - отметил президент "Автоваза".

Он также подчеркнул, что для выхода электромобилей на российский рынок необходимо развить инфраструктуру и создать около 50 тыс. зарядных станций.

"Сегодня в России около 800 зарядных станций, из них половина - в Москве. Для того чтобы сильно развивался сегмент электромобилей, нужно очень сильно улучшить инфраструктуру. [Создать] примерно 50 тыс. заправок, - рассказал Мор. - В моей стране [Франция] у нас заняло 10 лет, чтобы построить инфраструктуру".

Как сообщалось ТАСС раннее, Минпромторг и Минэкономразвития внесли в правительство проект распоряжения, утверждающего концепцию развития электротранспорта. Концепция предполагает, что производство электромашин к 2024 году в РФ будет не менее 28 тыс. электротранспортных средств, а к 2030 году - минимум 10% от общего объема производства. Бюджет концепции оценивается в 850 млрд рублей. Предполагается, что из них 600 млрд рублей составят частные инвестиции.