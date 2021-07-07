Абрамченко поручила Минприроды представить пакет законопроектов в лесной отрасли к августу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минприроды России представить законопроекты по декриминализации лесной отрасли на рассмотрение правительства к 1 августа. В частности, речь идет об изменении порядка предоставления лесных участков в аренду и возможности конфискации техники и оборудования граждан, незаконно заготавливающих древесину, сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

"Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к 1 августа 2021 года внести в правительство Российской Федерации проекты законов в лесной сфере. Поручения направлены на реализацию плана мероприятий по развитию и декриминализации лесного комплекса", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о внесении изменений в Лесной кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленных на установление возможности конфискации техники и оборудования, используемых при незаконной заготовке и транспортировке древесины или находящихся в лесу без правоустанавливающих документов на заготовку древесины.

Кроме того, Абрамченко поручила внести в правительство проект закона о совершенствовании порядка предоставления лесных участков в аренду для заготовки древесины и введении требования о наличии у арендатора мощностей по переработке древесины.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. По его итогам были даны поручения по таким направлениям, как полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.