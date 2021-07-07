"Автоваз" продолжит выпуск бюджетных автомобилей после выхода Lada в более дорогой сегмент

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. "Автоваз" не будет отказываться от производства бюджетных автомобилей, несмотря на намерения компании вывести бренд Lada в более высокий ценовой сегмент. Об этом сообщил президент компании Николя Мор на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Это историческая позиция Lada - предлагать доступные автомобили. То, что мы хотим, - это остаться в доступном сегменте, но войти с другими машинами в более дорогой сегмент. Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее 1 млн рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600-800 тысяч рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке", - заявил он.

Мор также сообщил, что в планах компании продвигать суббренд "Автоваза" Lada Niva и не исключил возможного расширения его модельной линейки.

Ранее сообщалось, что "Автоваз" планирует вывести бренд Lada в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет и перешагнуть ценовой порог в 1 млн рублей для новых моделей Lada. Компания планирует обновить модельный ряд Lada с 2023 по 2026 год.