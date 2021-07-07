Минцифры предлагает вносить сведения в ЕСИА по М2М сим-картам в случае замены оборудования

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минцифры предлагает вносить сведения в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) по М2М сим-картам только в случае замены пользовательского оборудования. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"В отношении договоров об оказании услуг связи, заключенных до 1 июня 2021 года, настоящий порядок подлежит применению только в случае замены пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в котором используется идентификационный модуль и при функционировании которого используется выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский номер в рамках предусмотренных в соответствии с настоящим пунктом договоров об оказании услуг связи", - следует из документа.

В пресс-службе Минцифры ТАСС уточнили, что в настоящее время предусмотрен трехмесячный переходный период, во время которого операторы связи могут внести в ЕСИА информацию о сим-картах, приобретенных до 1 июня 2021 года и используемых в банкоматах и прочих устройствах интернета вещей (М2М).

"Минцифры предлагает внести правки в действующий порядок и предусмотреть обязанность вносить сведения в ЕСИА по таким сим-картам только в том случае, если сим-карта переставляется в новое устройство интернета вещей. Если сим-карта уже была активирована и установлена в банкомате, навигаторе, счетчике до 1 июня и ее планируется и далее эксплуатировать в этом же устройстве - вносить о ней данные в ЕСИА не потребуется и она продолжит свою работу", - пояснили в пресс-службе министерства.

М2М сим-карты предназначены для взаимодействия по технологии "Machine-to-Machine", когда устройства обмениваются информацией между собой. Такие технологии активно используются в работе банкоматов, вендинговых аппаратов, на промышленных производствах, в системах безопасности. М2М сим-карты позволяют удаленно контролировать работу различных систем.