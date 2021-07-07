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В городе Санья на Хайнане принят план развития транспортной инфраструктуры до 2025 года

Новый план предусматривает значительное совершенствование транспортной системы на острове, а также позволит связать новыми транспортными коридорами город Санья с регионом Большого залива

САНЬЯ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Правительство города Санья в южной китайской провинции Хайнань одобрило программу создания к 2025 году современной комплексной транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

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Новый план предусматривает значительное совершенствование транспортной системы на острове, а также позволит связать новыми транспортными коридорами город Санья с регионом Большого залива, включающего провинцию Гуандун, а также специальные административные районы Гонконг (Сянган) и Макао (Аомэнь). Власти также намерены значительно повысить качество транспортных услуг, укрепить Санья в статусе города-хаба, повысить степень интеграции транспортных систем в регионе и создать безопасную, эффективную и отвечающую экологическим требованиям транспортную систему.

Принятая программа предусматривает также создание "транспортного круга 123". Единица означает, что из Санья до любой южной части острова можно будет добраться за один час. Двойка - это два часа, которые будет занимать дорога до региона Большого залива, а тройка - это три часа пути до ключевых городов в Юго-Восточной Азии.

Что касается грузовых перевозок, то планируется создать "круг грузовых экспресс-перевозок 123". В названии этой программы цифры означают дни. Она предусматривает сокращение времени доставки товаров из Санья в другие части Китая до одного дня, в соседние страны - до двух дней, и до трех дней в крупные города по всему миру.

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Хайнань
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